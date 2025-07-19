MotoGP. Гран-при Чехии. Марк Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, Бастианини – 3-й, Баньяя – 7-й, Мартин – 11-й, Алекс Маркес – 17-й
Гонщик «Дукати» Марк Маркес выиграл спринт на Гран-при Чехии после старта со второй позиции.
Маркес пропустил соперника из «КТМ» Педро Акосту из-за проблем с давлением в шинах, но позже вернул лидерство. Акоста финишировал вторым, Бастиани – третьим.
Обладатель поула и напарник Марка Франческо Баньяя завершил мини-гонку седьмым, чемпион MotoGP Хорхе Мартин – 11-м, Алекс Маркес из «Грезини» – 17-м.
Гран-при Чехии
Брно
19 июля 2025 года
Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») – 10 кругов
2. Педро Акоста («КТМ») +0,798
3. Энеа Бастианини («Тек 3») +1,324
4. Марко Беццекки («Априлия») +1,409
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +2,292
6. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +3,358
7. Франческо Баньяя («Дукати») +3,648
8. Жоан Зарко («ЛЧР») +3,920
9. Пол Эспаргаро («Тек 3») +4,748
10. Брэд Биндер («КТМ») +5,902
11. Хорхе Мартин («Априлия») +6,000
12. Джек Миллер («Прамак») +6,379
13. Мигел Оливейра («Прамак») +7,081
14. Фермин Альдегер («Грезини») +7,612
15. Лука Марини («Хонда») +8,681
16. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +8,992
17. Алекс Маркес («Грезини») +9,404
18. Алекс Ринс («Ямаха») +9,871
19. Хоан Мир («Хонда») +11,487
Сошли:
Фабио ди Джанантонио («ВР46»)
Такааки Накагами («ЛЧР»)
Аугусто Фернандес («Ямаха»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 356 очков
2. Алекс Маркес – 261
3. Франческо Баньяя – 200
4. Фабио ди Джанантонио – 142
5. Франко Морбиделли – 139
MotoGP. Гран-при Чехии. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес упал на последнем круге и стал 2-м, Куартараро – 3-й, Алекс Маркес – 8-й, Мартин – 12-й
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