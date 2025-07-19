MotoGP. Гран-при Чехии. Марк Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, Бастианини – 3-й, Баньяя – 7-й, Мартин – 11-й, Алекс Маркес – 17-й

Маркес обыграл Акосту в борьбе за победу в чешском спринте.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес выиграл спринт на Гран-при Чехии после старта со второй позиции.

Маркес пропустил соперника из «КТМ» Педро Акосту из-за проблем с давлением в шинах, но позже вернул лидерство. Акоста финишировал вторым, Бастиани – третьим.

Обладатель поула и напарник Марка Франческо Баньяя завершил мини-гонку седьмым, чемпион MotoGP Хорхе Мартин – 11-м, Алекс Маркес из «Грезини» – 17-м.

MotoGP

Гран-при Чехии

Брно

19 июля 2025 года

Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») – 10 кругов

2. Педро Акоста («КТМ») +0,798

3. Энеа Бастианини («Тек 3») +1,324

4. Марко Беццекки («Априлия») +1,409

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +2,292

6. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +3,358

7. Франческо Баньяя («Дукати») +3,648

8. Жоан Зарко («ЛЧР») +3,920

9. Пол Эспаргаро («Тек 3») +4,748

10. Брэд Биндер («КТМ») +5,902

11. Хорхе Мартин («Априлия») +6,000

12. Джек Миллер («Прамак») +6,379

13. Мигел Оливейра («Прамак») +7,081

14. Фермин Альдегер («Грезини») +7,612

15. Лука Марини («Хонда») +8,681

16. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +8,992

17. Алекс Маркес («Грезини») +9,404

18. Алекс Ринс («Ямаха») +9,871

19. Хоан Мир («Хонда») +11,487

Сошли:

Фабио ди Джанантонио («ВР46»)

Такааки Накагами («ЛЧР»)

Аугусто Фернандес («Ямаха»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 356 очков

2. Алекс Маркес – 261

3. Франческо Баньяя – 200

4. Фабио ди Джанантонио – 142

5. Франко Морбиделли – 139

MotoGP. Гран-при Чехии. Баньяя выиграл квалификацию, Марк Маркес упал на последнем круге и стал 2-м, Куартараро – 3-й, Алекс Маркес – 8-й, Мартин – 12-й

Мартин подтвердил, что останется в «Априлии» в 2026-м. Чемпион MotoGP ранее заявлял, что активирует опцию разрыва