Ланс Стролл о болиде «Астон Мартин» в последней гонке: «Это худший кусок дерьма, которым я когда-либо управлял»

Стролл не сдержал эмоций после финиша гонки на «Сильверстоуне».

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл был очень недоволен поведением болида на Гран-при Великобритании .

Стролл одно время претендовал на попадание на подиум за счет смелой стратегии с коротким отрезком на «софте» и вовремя проведенными пит-стопами, однако в конце заезда из-за повышенного износа шин в итоге откатился на 7-е место.

Общаясь со своим гоночным инженером Гэри Гэнноном после финиша, Стролл критически высказался о возможностях своего болида.

ГГ : «Да уж. Потрясающая гонка, машиной было безумно трудно управлять».

ЛС : «Я бы сказал, что «безумно трудно» – это еще мягко сказано. То есть, это худший кусок дерьма, которым мне вообще доводилось управлять за всю мою жизнь, честно. Но да, седьмое место – это нормальный результат».

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