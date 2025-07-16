Гельмут Марко: «Получаю вполне обнадеживающие данные о работе новой силовой установки «Ред Булл»

Марко уверен в перспективах двигателя «Ред Булл».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко рассказал, что его вполне удовлетворяют данные, поступающие из моторного подразделения о работе над новым двигателем для сезона-2026.

«Ред Булл» впервые самостоятельно занимается разработкой двигателя, действуя в рамках технического партнерства с компанией «Форд ».

«Это в любом случае вопрос гаданий и предположений. Но на самом деле в эффективности работы двигателя все сводится к четырем параметрам – работе батареи, двигателя внутреннего сгорания, программного обеспечения, а также обязательного использования синтетического топлива, что тоже явно не стоит недооценивать.

Я уверен в наших технических специалистов и по обратной связи получаю вполне обнадеживающие данные о работе новой силовой установки», – рассказал Марко.

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