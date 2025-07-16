Баттон уходит из WEC и не будет выступать в сезоне-2026

Баттон объявил об уходе из WEC.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон сообщил, что на данный момент прекращает выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ).

Баттон выступал в WEC в классе гиперкаров за команду «Йота-Кадиллак».

По словам Баттона, ему просто не хватит времени для проведения полноценного сезона. При этом британец заявил, что не заканчивает карьеру и будет выступать в какой-то другой гоночной серии, но не на постоянной основе.

«Жизнь стала слишком насыщенной событиями, в ней происходит очень много всего – у меня очень напряженный график. Так что пора начать чуть больше думать о будущем – и я понимаю, что хочу проводить больше времени со своей семьей.

Ведь это несправедливо и по отношению к команде – вероятно, у меня было бы просто недостаточно времени, чтобы уделять его работе в достаточной мере. Особенно в следующем году.

Но я не заканчиваю карьеру. В следующем году я буду гоняться в какой-нибудь серии, просто не проведу полный сезон», – рассказал Баттон.

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