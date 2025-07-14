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Заместитель Вассера Д’Амброзио: «Хэмилтон в работе с настройками болида стал двигаться в том же направлении, что и Леклер»

В «Феррари» отмечают прогресс в адаптации Хэмилтона и Леклера к болиду.

Жером Д’Амброзио, заместитель руководителя «Феррари» и босс Академии, рассказал о прогрессе пилотов в работе над оптимизацией настроек болида.

По словам бельгийца, Льюис Хэмилтон в последних гонках в выборе настроек стал больше склоняться к варианту с чуть большей избыточной поворачиваемостью, который уже некоторое время успешно использует Шарль Леклер.

«Я бы сказал, что на данный момент – это так, да. Чтобы выжать из болида максимальный потенциал, требуется определенный подход к выбору баланса. И Шарль Леклер вот уже несколько гонок использует настройки, с которыми болид чуть больше склонен к избыточной поворачиваемости. И для Шарля это сработало очень хорошо.

Льюис недавно в работе с настройками болида тоже стал двигаться в этом же направлении, и у него тоже начало лучше получаться справляться с машиной. В конечном счете, как мне кажется, это является отличительной чертой всех болидов нынешнего поколения – машины немного нервно ведут себя на входе в повороты и гонщикам приходится справляться с этим», – рассказал Д’Амброзио.

Рейтинг силы команд на экваторе сезона «Ф-1»: за победу в гонках вновь бьются четверо

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoЖером Д′Амброзио
logoШарль Леклер
logoФормула-1
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