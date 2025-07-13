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  • За половину сезона-2025 Ферстаппен заработал на 90 очков меньше, чем в прошлом году – это 2-й худший результат среди пилотов «Ф-1»
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За половину сезона-2025 Ферстаппен заработал на 90 очков меньше, чем в прошлом году – это 2-й худший результат среди пилотов «Ф-1»

У Ферстаппена – второй худший результат по очкам в сравнении с прошлым сезоном.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен за первую половину нынешнего сезона заработал 165 очков – это на 90 очков меньше, чем было на счету у четырехкратного чемпиона к середине прошлого сезона.

При это наибольший регресс по количеству набранных очков в сравнении с прошлым сезоном продемонстрировал Карлос Сайнс – который перешел из «Феррари» в «Уильямс». В случае с испанцем разница составляет 133 очка.

В свою очередь наибольший прогресс продемонстрировал нынешний лидер чемпионата Оскар Пиастри – пилот «Макларена» в сравнении с прошлым сезоном улучшил свои показатели на 110 очков.

Рейтинг силы команд на экваторе сезона «Ф-1»: за победу в гонках вновь бьются четверо

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакс Ферстаппен
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoФеррари
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoРед Булл
logoУильямс
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