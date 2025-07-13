За половину сезона-2025 Ферстаппен заработал на 90 очков меньше, чем в прошлом году – это 2-й худший результат среди пилотов «Ф-1»

У Ферстаппена – второй худший результат по очкам в сравнении с прошлым сезоном.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен за первую половину нынешнего сезона заработал 165 очков – это на 90 очков меньше, чем было на счету у четырехкратного чемпиона к середине прошлого сезона.

При это наибольший регресс по количеству набранных очков в сравнении с прошлым сезоном продемонстрировал Карлос Сайнс – который перешел из «Феррари » в «Уильямс». В случае с испанцем разница составляет 133 очка.

В свою очередь наибольший прогресс продемонстрировал нынешний лидер чемпионата Оскар Пиастри – пилот «Макларена » в сравнении с прошлым сезоном улучшил свои показатели на 110 очков.

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