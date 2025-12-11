Ландо Норрис о зимнем межсезонье: «Собираюсь забыть, что я пилот «Ф-1»

Норрис раскрыл планы на межсезонье.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал, как собирается провести зимний перерыв перед началом сезона-2026, когда в силу вступит новый регламент.

В следующем году Норрис впервые будет выступать в качестве действующего чемпиона «Ф-1».

«План на следующие несколько недель очень простой. Мы собираемся все изучить – мы знаем, что могли справиться лучше в ряде случаев. В некоторых моментах я бы хотел выступить иначе. Я все изучаю, сопоставляю и затем делаю гипотезы и предсказания, основанные на полученных результатах.

Перерыв будет не особо длинным, но я с нетерпением жду церемонию награждения ФИА – это станет моей первой возможностью прикоснуться к трофею. Я очень взволнован. Затем будет рождественская вечеринка команды – это будет одна из лучших ночей за весь сезон.

А потом я буду отдыхать с друзьями. Собираюсь покататься на лыжах. Хочу залечить все свои травмы. Планирую просто провести время с родителями и семьей – людьми, которых я часто видел по ТВ в последний день [в Абу-Даби]. Хочу попытаться забыть об этом сезоне.

Собираюсь забыть, что я пилот «Ф-1». Очевидно, мы не хотим забывать достигнутое в этом сезоне – но мы просто хотим несколько дней пожить нормальной жизнью», – поделился Ландо.

Ландо Норрис о тусовке после титула: «Если праздновать исполнение мечты, то водкой. С «Ред Булл»? Точно нет»

