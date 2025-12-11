Оливер Бермэн о переходе Аджара в «Ред Булл»: «Уверен, придет и моя очередь. Мечтаю выступать за «Феррари»
Бермэн поделился мечтой в «Ф-1».
Пилот «Хааса» прокомментировал повышение Изака Аджара в «Ред Булл» в следующем сезоне, отметив, что и сам рассчитывает в будущем оказаться в топ-команде – а именно в «Феррари», юниором которой он является.
«Я очень рад за Изака. Он, несомненно, очень талантливый пилот. Здорово наблюдать за тем, как наше поколение справляется в топ-командах – как в случае с Кими Антонелли в «Мерседесе». Но я немного завидую. Уверен, придет и моя очередь.
Повышение в «Феррари» в будущем? Это моя мечта. Это то, что меня мотивирует и заставляет вставать по утрам. Хочу выступать и побеждать за рулем красной машины. Это моя цель в жизни», – сказал Бермэн.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1-Gate.com
