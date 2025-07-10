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Кристиан Хорнер: «Ухожу из «Ред Булл» с огромной гордостью, было честью возглавлять эту эпическую Команду»

Хорнер посвятил «Ред Булл» прощальный пост.

Экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о сотрудниках команды и соперниках после увольнения.

«После невероятного 20-летнего совместного пути я с тяжелым сердцем прощаюсь с Командой, которую абсолютно любил. Каждый из вас, потрясающих людей на базе, был сердцем и душой всего, чего мы достигли. Побеждали мы или проигрывали, мы всегда были едины и поддерживали друг друга, и я никогда это не забуду. Было честью являться частью этого и возглавлять эту эпическую Команду, и я так горжусь нашими совместными достижениями.

Спасибо потрясающим партнерам и болельщикам, благодаря которым мы гонялись. Ваша поддержка помогла команде вырасти из скромного начинания в гранда «Ф-1», который завоевал шесть Кубков конструкторов и восемь чемпионств в зачете пилотов.

В равной степени благодарю наших соперников, без которых гонки не были бы возможны. Вы подгоняли нас, бросали нам вызовы и помогли завоевать награды, о которых мы не могли и мечтать. Соперничество сделало каждую победу приятнее, а каждую неудачу – возможностью для развития и роста.

«Формула-1» – спорт, основанный на неутомимых амбициях, страсти и уважении. Противостояния были ожесточенными, однако особенным это путешествие сделало совместное стремление изобретать и поднимать планку.

Было честью являться частью этой невероятной эры автоспорта. Я ухожу с огромной гордостью за то, чего мы достигли, а также за то, что готовится к сезону-2026 – и огромное уважение всем, кто сделал «Ф-1» той вершиной, которой она является сегодня. Спасибо Вам.

Кристиан», – написал британец, после чего перечислил достижения «Ред Булл» под своим управлением: шесть Кубков конструкторов, восемь чемпионств в зачете пилотов, 124 победы в гонках, 12 побед в спринтах, 287 подиумов, 107 поулов и 100 быстрейших кругов.

Сенсация в «Ф-1»: «Ред Булл» уволил бессменного шефа. Что?!

Кристиан Хорнер об увольнении: «Для меня это стало шоком»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Кристиана Хорнера
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