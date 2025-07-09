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Кристиан Хорнер об увольнении: «Для меня это стало шоком»

Хорнер попрощался с сотрудниками «Ред Булл».

Теперь уже бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, как уже сообщалось, сегодня утром выступил перед сотрудниками команды, лично сообщив им о своем увольнении.

Часть выступления попала в руки журналистов Sky Sports F1, которые ее опубликовали.

«Вчера я был проинформирован руководством [компании] «Ред Булл», что больше не буду участвовать в любой операционной деятельности в ведении бизнеса или работы команды.

Я остаюсь сотрудником компании, но с точки зрения руководства операционной деятельности команды полномочия будут переданы другому человеку.

Для меня это стало шоком. У меня было 12 часов, чтобы переварить случившееся, и я хотел лично сообщить всем вам эту новость и выразить благодарность каждому члену этой команды, людям, которые так много дали «Ред Булл» за эти двадцать лет.

Когда я пришел в команду двадцать лет назад, то видел намного меньше седых голов. Я пришел в эту команду не зная, чего ожидать, но мне оказали очень теплый прием, и мы сразу стали строить коллектив, которые в итоге стал в «Формуле-1» настоящей силой. Возможность видеть эту команду и работать в ней – величайшая удача в моей жизни», – рассказал Хорнер.

Сенсация в «Ф-1»: «Ред Булл» уволил бессменного шефа команды. Что?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoРед Булл
logoКристиан Хорнер
logoФормула-1
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