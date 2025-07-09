Уилл Бакстон: «Интересно, исчезнут ли внезапно все эти слухи о переходе Ферстаппена в «Мерседес»

Бакстон намекнул на фактор Ферстаппена в увольнении Хорнера.

Комментатор «Индикара» Уилл Бакстон, ранее работавший в «Формуле-1», высказался о решении «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя гоночной команды.

Также Бакстон предположил, что теперь все слухи в прессе, которые связывали Ферстаппена с возможным переходом из «Ред Булл» в «Мерседес», скорее всего очень быстро исчезнут.

«Просто сейсмические новости в «Формуле-1». Хорнер ушел. Вопрос в том, правильное ли это решение и вовремя ли оно было принято? Тут только время покажет.

При этом интересно, исчезнут ли внезапно все эти слухи о переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес », – написал Бакстон.

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл»