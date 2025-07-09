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Бортолето и Другович провели тесты шин «Пирелли» 2026 года

В «Пирелли» провели новую сессию тестов шин 2026 года.

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето и резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович приняли участие в тестах прототипов шин «Пирелли», которые компания готовит к следующему сезону.

Оба гонщика выступали за рулем актуальных болидов – C45 и AMR25, – чья конструкция была модифицирована под шины 2026 года, которые в сравнении с нынешними покрышками будут на 25 мм уже спереди и на 30 мм уже сзади.

Тесты проходили в Великобритании на автодроме «Сильверстоун».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Пирелли»
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