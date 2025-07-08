Хюлькенберг дважды отклонил стратегические приказы «Заубера» на пути к первому подиуму с 19-го места

Хюлькенберг принял два ключевых решения в триумфальной гонке.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг впервые в карьере поднялся на подиум, финишировав третьим на Гран-при Великобритании после старта 19-м.

На первых кругах немец дважды ослушался своего гоночного инженера Стивена Петрика и взял ответственность за стратегию на себя.

На втором круге «Заубер» увидел возможность для перехода с промежуточных шин на слики – так поступили шесть гонщиков.

«В боксы на этом круге, Нико, в боксы за «медиумом», – сообщил инженер.

«Уверены? Я не знаю. Я бы не стал так делать.

Я остался на трассе. Кроме того, на такой скорости невозможно поддерживать температуру», – ответил Нико.

На третьем круге Хюлькенберг также продолжил движение.

«Что касается стратегии, мы все еще хотели бы заехать в боксы за сликами», – сказал Петрик, на что Нико отреагировал:

«Когда ты сказал, я уже был на въезде в боксы. Не знаю. Все еще ощущение… Знаешь, в третьем секторе очень тяжело. Кажется, еще рано».

На девятом круге пилот самостоятельно заехал за новыми промежуточными покрышками – как оказалось, в идеальный момент. «Заубер» хотел, чтобы Хюлькенберг проехал еще один круг.

«Оставайся на трассе, оставайся на трассе», – заявил инженер.

«Боже мой, этим шинам ######. В боксы, я заезжаю в боксы. Я на пит-лейн», – ответил Нико.

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