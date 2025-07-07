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Владимир Башмаков: «Пиастри выстрелил себе в ногу и подарил победу Норрису»

Башмаков высказался о странном маневре Пиастри.

Комментатор Владимир Башмаков поделился мнением о результатах Гран-при Великобритании для «Макларена»: Ландо Норрис одержал победу, Оскар Пиастри стал вторым после десятисекундного штрафа за резкое торможение за сэйфти-каром.

«Пиастри сам себе выстрелил в ногу. Да, Расселл тоже в Канаде сделал брейк-тест перед рестартом. Но резко замедлиться с 218 до 53 км/ч – это сильно!

По сути он подарил эту победу Норрису, который снова стал ближе к первому месту в чемпионате. Победа Ландо на домашней трассе!» – написал эксперт.

Владимир также оценил радиопереговоры Пиастри, который рассчитывал, что напарник его пропустит:

«Мол, штраф «нечестный», вопрос конечно сложный, но если вы тоже так считаете, может Ландо вернет позицию?

Забавно, конечно».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Владимира Башмакова
Гран-при Великобритании
logoМакларен
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Владимир Башмаков
logoОскар Пиастри
Гран-при Канады
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