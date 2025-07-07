7

Фредерик Вассер: «Леклер может ошибаться, все мы люди. Ценю настрой Шарля»

Вассер поддержал Леклера после провала в Сильверстоуне.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о Шарле Леклере, который начал Гран-при Великобритании на сликах и финишировал 14-м после инцидента с коллегой из «Уильямса» Карлосом Сайнсом.

«Вы все знаете Шарля уже примерно десять лет. Одно из его качеств – умение взять на себя ответственность, одна из его проблем – то, что он с этим перебарщивает.

Я очень ценю такой настрой, это позитивная черта, которая ведет команду в нужном направлении. Он может ошибаться, как и любой из нас. Мы все люди. Хорошо, когда есть пилоты, которые способны взять на себя ответственность.

В гонке Шарль добивался прогресса, и, пожалуй, настройки, которые он использовал, не были идеальными для квалификации или для дождевой трассы. Но, помню, как в 2023 году мы заработали пять или шесть поулов и ноль побед и сказали ему, что надо сосредоточиться на гонках, ведь именно за них дают очки. Теперь мы не скажем ему, что надо делать наоборот», – заявил Фредерик.

Шарль Леклер: «Решение перейти на слики после прогревочного круга было ошибкой. Хотя сегодня у нас просто не было темпа»

Фредерик Вассер: «Тяжелая гонка, но темп был приличным – точно лучше, чем у Ферстаппена. «Феррари» сделала шаг вперед в сухих условиях»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer.it
logoФредерик Вассер
logoУильямс
Гран-при Великобритании
logoШарль Леклер
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Ред Булл» допускает увольнение руководителя команды «Ф-1» Хорнера в ближайшее время (GPblog)
7 минут назад
Владимир Башмаков: «Пиастри выстрелил себе в ногу и подарил победу Норрису»
456 минут назад
Пиастри стал одним из лидеров «Ф-1» по штрафным баллам – больше лишь у Ферстаппена и Бермэна
сегодня, 10:04
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2025
46сегодня, 09:05
Сутиль снова стал обладателем антирекорда по Гран-при без подиума, Цунода – лидер среди действующих гонщиков «Ф-1»
14сегодня, 08:53
Нико Хюлькенберг о кубке из Lego: «Моя дочь может с ним играть»
22сегодня, 08:21Фото
«Макларен» сделал 5-й дубль в сезоне, повторив лучший результат команды после 1988 года
6сегодня, 07:44
Норрис получил второй шрам на носу из-за свалившегося на него фотографа во время празднования победы
4сегодня, 07:16Фото
Оскар Пиастри: «Размен позициями с Норрисом не был бы особенно честным. Я знал, как ответит «Макларен»
32сегодня, 06:48
Нико Хюлькенберг признан гонщиком дня на Гран-при Великобритании
33сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15