Фредерик Вассер: «Леклер может ошибаться, все мы люди. Ценю настрой Шарля»

Вассер поддержал Леклера после провала в Сильверстоуне.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о Шарле Леклере , который начал Гран-при Великобритании на сликах и финишировал 14-м после инцидента с коллегой из «Уильямса » Карлосом Сайнсом .

«Вы все знаете Шарля уже примерно десять лет. Одно из его качеств – умение взять на себя ответственность, одна из его проблем – то, что он с этим перебарщивает.

Я очень ценю такой настрой, это позитивная черта, которая ведет команду в нужном направлении. Он может ошибаться, как и любой из нас. Мы все люди. Хорошо, когда есть пилоты, которые способны взять на себя ответственность.

В гонке Шарль добивался прогресса, и, пожалуй, настройки, которые он использовал, не были идеальными для квалификации или для дождевой трассы. Но, помню, как в 2023 году мы заработали пять или шесть поулов и ноль побед и сказали ему, что надо сосредоточиться на гонках, ведь именно за них дают очки. Теперь мы не скажем ему, что надо делать наоборот», – заявил Фредерик.

Шарль Леклер: «Решение перейти на слики после прогревочного круга было ошибкой. Хотя сегодня у нас просто не было темпа»

Фредерик Вассер: «Тяжелая гонка, но темп был приличным – точно лучше, чем у Ферстаппена. «Феррари» сделала шаг вперед в сухих условиях»