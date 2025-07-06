Шарль Леклер: «Решение перейти на слики после прогревочного круга было ошибкой. Хотя сегодня у нас просто не было темпа»

Леклер назвал причиной неудачи на «Сильверстоуне» ошибку с настройками.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Великобритании , отметив, что на слабом результате сказалась не ошибка с ранним переходом на слики, а неправильный выбор настроек болида.

«Очень тяжелая гонка от старта до финиша. Оглядываясь назад, я понимаю, что мое решение остановиться в боксах и перейти на слики после прогревочного круга было ошибочным.

Хотя я не думаю, что это так уж сильно изменило наш результат, потому что сегодня у нас просто не было темпа. В последних гонках я выбирал весьма экстремальные настройки болида, и это окупалось в сухих условиях. Однако в таких условиях, как сегодня, болид с этими настройками, как мы видели, работает не лучшим образом. Так что впереди много работы.

И я поздравляю Нико Хюлькенберга с попаданием на подиум. Это прекрасное достижение и для него, и для команды «Заубер », – рассказал Леклер.

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