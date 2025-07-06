Шарль Леклер: «Решение перейти на слики после прогревочного круга было ошибкой. Хотя сегодня у нас просто не было темпа»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Великобритании, отметив, что на слабом результате сказалась не ошибка с ранним переходом на слики, а неправильный выбор настроек болида.
«Очень тяжелая гонка от старта до финиша. Оглядываясь назад, я понимаю, что мое решение остановиться в боксах и перейти на слики после прогревочного круга было ошибочным.
Хотя я не думаю, что это так уж сильно изменило наш результат, потому что сегодня у нас просто не было темпа. В последних гонках я выбирал весьма экстремальные настройки болида, и это окупалось в сухих условиях. Однако в таких условиях, как сегодня, болид с этими настройками, как мы видели, работает не лучшим образом. Так что впереди много работы.
И я поздравляю Нико Хюлькенберга с попаданием на подиум. Это прекрасное достижение и для него, и для команды «Заубер», – рассказал Леклер.
Что случилось на Гран-при Британии: крах Пиастри и Ферстаппена под дождем, сенсационный аутсайдер на подиуме