Фредерик Вассер: «Тяжелая гонка, но темп был приличным – точно лучше, чем у Ферстаппена. «Феррари» сделала шаг вперед в сухих условиях»

В «Феррари» выделили позитивные моменты трудного этапа в Сильверстоуне.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер проанализировал итоги Гран-при Великобритании : Льюис Хэмилтон занял четвертое место, Шарль Леклер стал 14-м.

«Тяжелая гонка с самого начала. Шарль решил рискнуть со сликами до прогревочного круга. Задним умом легко говорить, что это был неверный выбор, но в тот момент он был настроен твердо.

Темп оказался неплохим, если исключить «Макларен ». Однако обгонять было очень трудно, и мы испытывали большие трудности в трафике и в грязном воздухе. Шарль показывал хорошую скорость, когда оказывался на чистой трассе, но, как мы видели с Ферстаппеном , без DRS обгонять почти невозможно.

На чистой трассе темп был приличным – точно лучше, чем у Ферстаппена. Но в трафике было тяжело, и зачастую приходилось тратить по пять или шесть кругов, чтобы кого-то обогнать.

Мы сделали шаг вперед в сухих условиях. Вчера мы были на первой и второй позициях во втором сегменте и должны были оказаться первым и вторым и в третьем сегменте.

Если говорить о чемпионате, мы нарастили отрыв от «Мерседеса» и «Ред Булл», но наша цель – побеждать, а не просто держаться», – подчеркнул менеджер в эфире итальянского Sky Sport.

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