Фредерик Вассер: «Тяжелая гонка, но темп был приличным – точно лучше, чем у Ферстаппена. «Феррари» сделала шаг вперед в сухих условиях»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер проанализировал итоги Гран-при Великобритании: Льюис Хэмилтон занял четвертое место, Шарль Леклер стал 14-м.
«Тяжелая гонка с самого начала. Шарль решил рискнуть со сликами до прогревочного круга. Задним умом легко говорить, что это был неверный выбор, но в тот момент он был настроен твердо.
Темп оказался неплохим, если исключить «Макларен». Однако обгонять было очень трудно, и мы испытывали большие трудности в трафике и в грязном воздухе. Шарль показывал хорошую скорость, когда оказывался на чистой трассе, но, как мы видели с Ферстаппеном, без DRS обгонять почти невозможно.
На чистой трассе темп был приличным – точно лучше, чем у Ферстаппена. Но в трафике было тяжело, и зачастую приходилось тратить по пять или шесть кругов, чтобы кого-то обогнать.
Мы сделали шаг вперед в сухих условиях. Вчера мы были на первой и второй позициях во втором сегменте и должны были оказаться первым и вторым и в третьем сегменте.
Если говорить о чемпионате, мы нарастили отрыв от «Мерседеса» и «Ред Булл», но наша цель – побеждать, а не просто держаться», – подчеркнул менеджер в эфире итальянского Sky Sport.
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