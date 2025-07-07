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Индикар. Диксон выиграл на «Мид-Огайо» после ошибки Палоу, Лундгор – 3-й, Шварцман – 21-й

Диксон одержал победу в гонке «Индикара».

Гонщик «Чип Гэнасси» Скотт Диксон выиграл на трассе «Мид-Огайо» после того, как его напарник Алекс Палоу потерял лидерство на 85-м круге, выехав широко. Лидер сезона в итоге стал вторым, третье место занял пилот «Эрроу Макларен» Кристиан Лундгор.

Представитель «Премы» Роберт Шварцман завершил заезд 21-м.

Палоу продолжает доминировать в чемпионате с 430 очками, места в топ-5 занимают Кайл Керквуд («Андретти», 317 баллов), Пато О’Уорд («Эрроу Макларен», 305), Диксон  (282) и Лундгор (263).

В «Ф-1» больше не будет звезд из гонок США. И вот почему – на примере супердоминатора «Индикара»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Индикара»
logoИндикар
logoРоберт Шварцман
logoАндретти Автоспорт
Патрисио О'Уорд
Према
Скотт Диксон
Чип Гэнасси
Эрроу Макларен
Кристиан Лундгор
Кайл Керквуд
Алекс Палоу
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