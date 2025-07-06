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Карлос Сайнс: «Рад, что теперь у Хюлькенберга в карьере есть подиум, Нико заставил замолчать всех, кто в нем сомневался»

Сайнс рад за Хюлькенберга.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поздравил Нико Хюлькенберга с первым подиумом в карьере, который тот сумел завоевать на Гран-при Великобритании.

По словам Сайнса, он никогда не сомневался в таланте немца, а отсутствие подиумов было лишь стечением обстоятельств.

«Мои поздравления Нико. Он, должно быть, провел просто отличную гонку, если пробился на третье место.

Честно говоря, для меня никогда не имело никакого значения то, что люди критиковали Нико за то, что он ни разу не был на подиуме. Лично для меня Нико был топ-5 гонщиком всегда, когда он выступал в «Формуле-1». У него невероятный талант и невероятный уровень мастерства в гонках.

Одно время мы с ним были напарниками. И то, что он еще тогда не сумел ни разу попасть на подиум было исключительно стечением обстоятельств. Так что я очень рад, что теперь у него в карьере есть подиум и он заставил замолчать всех, кто в нем сомневался.

Лично я в Нико никогда не сомневался. И я знал, что однажды Нико окажется на подиуме», – рассказал Сайнс.

Главный неудачник «Ф-1» дольше всех в истории ждал подиума. Сделал это, стартовав предпоследним

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
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