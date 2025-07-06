Габриэл Бортолето о подиуме Хюлькенберга: «###### легенда, абсолютно безумное выступление»

Бортолето поздравил Хюлькенберга с подиумом по радио.

Гонщик «Заубера » Габриэл Бортолето обратился к напарнику Нико Хюлькенбергу сразу после финиша Гран-при Великобритании.

37-летний ветеран финишировал третьим после старта 19-м и впервые в карьере завоевал подиум.

«Нико, это Габи . Не представляешь, как я рад за тебя. Ты ###### легенда. Честно, абсолютно безумное выступление сегодня», – сказал новичок «Формулы-1» по радио.

«Спасибо, дружище, спасибо большое, приятно слышать такое от тебя», – ответил Хюлькенберг.

«Буду ждать тебя на подиуме», – добавил Бортолето.

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