Габриэл Бортолето о подиуме Хюлькенберга: «###### легенда, абсолютно безумное выступление»
Бортолето поздравил Хюлькенберга с подиумом по радио.
Гонщик «Заубера» Габриэл Бортолето обратился к напарнику Нико Хюлькенбергу сразу после финиша Гран-при Великобритании.
37-летний ветеран финишировал третьим после старта 19-м и впервые в карьере завоевал подиум.
«Нико, это Габи. Не представляешь, как я рад за тебя. Ты ###### легенда. Честно, абсолютно безумное выступление сегодня», – сказал новичок «Формулы-1» по радио.
«Спасибо, дружище, спасибо большое, приятно слышать такое от тебя», – ответил Хюлькенберг.
«Буду ждать тебя на подиуме», – добавил Бортолето.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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