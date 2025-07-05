Джордж Расселл: «Завтра нас может ждать битва с участием шести машин»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, отметив, что в гонке можно ожидать сражение с участием сразу шести машин.
«Последний круг получился потрясающим. Практически каждый круг и сегодня, да и по ходу уик-энда в целом у нас получался на 0,5-0,6 секунды медленнее результата лидеров, иногда даже на 0,8 секунды.
Мы с трудом пробились через первый и второй сегмент квалификации. И то, что потом я закончил свой последний быстрый круг, оказавшись всего в 0,1 секунды от поула – ну да, на такой результат я точно согласен.
Думаю, мы определенно способны побороться за подиум. Очевидно, что условия оказались для нас благоприятными, но это не вывело нас в лидеры, а лишь позволило частично отыграть отставание.
Полагаю, будет справедливым признать, что сегодня мы прыгнули немного выше головы, особенно если говорить об отрывах. В то время как у «Феррари» на последних быстрых кругах возникли трудности. Завтра нас может ждать битва с участием шести машин», – рассказал Расселл.
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