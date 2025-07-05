Кристиан Хорнер ответил Пересу: «Ред Булл» не жалеет, что мы больше не работаем вместе»

В «Ред Булл» отрицают слова Переса о сожалениях.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на интервью Серхио Переса . Пилот, покинувший команду в конце 2024 года, утверждал, что в «Ред Булл» жалеют о разрыве.

«Конец сезона сложился для Чеко очень тяжело, если вы помните, и он чувствовал, что настал подходящий момент для завершения хороших отношений.

Он остается отличным другом команды, все относятся к нему очень тепло, но нет никаких сожалений о том, что мы больше не работаем вместе», – заверил Хорнер в интервью мексиканскому Fox Sports.

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