Льюис Хэмилтон: «Сиквел фильма «Формула-1» – последнее, что нужно сейчас»

Хэмилтон сообщил, что пока не готов к продолжению кино о гонках.

Пилот «Феррари » и сопродюсер фильма «Формула-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал слухи о том, что Apple обсуждает создание сиквела.

«Мы буквально только что закончили, так что, считаю, сиквел – последнее, что нам нужно прямо сейчас.

Работа заняла четыре года. Это большой труд, особенно для Джо (режиссера Джозефа Косински – Спортс’’). Это время, проведенное вдали от семьи, от детей. Кроме того, нужно, чтобы все немного устоялось. Давайте насладимся моментом.

Пожалуй, худшее, что мы можем сделать – как можно быстрее заняться сиквелом. Большинство сиквелов гораздо хуже [первых фильмов], поэтому нет необходимости спешить. Если мы и правда решимся на продолжение, я бы сказал, что нужно действительно потратить свое время, чтобы фильм был еще лучше.

Давайте проанализируем свою работу и поймем, где можно прибавить. Не знаю, поступают ли так в кинобизнесе, но этому я научился тут», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» перед домашним Гран-при Великобритании .

Я сходил на фильм «Ф-1» с Питтом: это аттракцион для кинотеатров. И самое реальное кино о Гран-при

Apple обсуждает сиквел фильма «Формула-1» (Variety)