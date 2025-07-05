Льюис Хэмилтон: «Сиквел фильма «Формула-1» – последнее, что нужно сейчас»
Пилот «Феррари» и сопродюсер фильма «Формула-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал слухи о том, что Apple обсуждает создание сиквела.
«Мы буквально только что закончили, так что, считаю, сиквел – последнее, что нам нужно прямо сейчас.
Работа заняла четыре года. Это большой труд, особенно для Джо (режиссера Джозефа Косински – Спортс’’). Это время, проведенное вдали от семьи, от детей. Кроме того, нужно, чтобы все немного устоялось. Давайте насладимся моментом.
Пожалуй, худшее, что мы можем сделать – как можно быстрее заняться сиквелом. Большинство сиквелов гораздо хуже [первых фильмов], поэтому нет необходимости спешить. Если мы и правда решимся на продолжение, я бы сказал, что нужно действительно потратить свое время, чтобы фильм был еще лучше.
Давайте проанализируем свою работу и поймем, где можно прибавить. Не знаю, поступают ли так в кинобизнесе, но этому я научился тут», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» перед домашним Гран-при Великобритании.
Я сходил на фильм «Ф-1» с Питтом: это аттракцион для кинотеатров. И самое реальное кино о Гран-при