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Ландо Норрис: «Чем большей угрозой является Пиастри, тем лучше для меня»

Норрис сообщил, что приветствует «угрозу» со стороны Пиастри.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис признал, что ему не хватает стабильности, а также поделился мыслями о противостоянии с напарником Оскаром Пиастри

«Иногда я очень здорово проявлял себя в каких-то аспектах – лучше, чем другие. Но мне всегда недоставало сбалансированности.

Оскар очень быстр, и он сильно подгонял меня в последнюю пару лет. Но я хорошо справился. Я не слишком переживаю, однако понимаю, какой угрозой он может стать. Но чем большей угрозой он является, тем лучше для меня, ведь я учусь на таких ситуациях», – заявил Ландо.

Ландо Норрис: «Я не на уровне Пиастри в плане контроля над эмоциями»

Ландо Норрис: «Поражение в борьбе за титул не стало бы провалом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Financial Times
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