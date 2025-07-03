Хуан-Пабло Монтойя: «Столкновение Норриса с Пиастри случится снова»

Монтойя предсказывает новое столкновение Норриса с Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что соперничество Ландо Норриса и Оскара Пиастри по ходу сезона будет лишь обостряться. И что новое столкновение между гонщиками на трассе – это вопрос времени.

«В «Макларене » действительно начинают нервничать. Думаю, именно поэтому в Австрии они продержали Оскара на трассе на пару кругов дольше, чем было нужно – чтобы он потерял немного времени.

Думаю, в целом Ландо в этот раз все равно был быстрее, особенно в начале гонки. Он был быстрее и пытался создать отрыв. Однако затем дошло до того, что в попытках создать этот отрыв Ландо уничтожил шины на своем болиде, и ситуация для команды перестала быть комфортной.

Думаю, столкновение Норриса с Пиастри случится снова. Все закончится тем, что в какой-то момент они все-таки столкнутся друг с другом.

В их соперничестве вопрос в том, действительно ли Оскар настолько непробиваемый, или же он просто ведет себя тихо и хорошо умеет показывать то, что сохраняет спокойствие, на самом деле скрывая свои эмоции? Любого можно сломать, у всех есть чувства, переживания. Так что мне кажется, что если Ландо начнет регулярно побеждать Оскара, мы увидим другую сторону его характера.

Невозможно сохранять такое спокойствие, когда у тебя начинаются проблемы. В данный момент Оскару довольно легко. В последние пару лет он был андердогом, трудности были нормальным явлением, он учился новым вещам. Но теперь, когда он борется за победу в чемпионате, а другой парень будет стремиться опередить его на каждом Гран-при, будет здорово посмотреть за тем, сможет ли Оскар сохранять такое спокойствие и самообладание», – рассказал Монтойя.

Красивая схватка «Макларенов» за победу в Австрии: два смелых налета Пиастри