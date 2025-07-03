3

Хуан-Пабло Монтойя: «Столкновение Норриса с Пиастри случится снова»

Монтойя предсказывает новое столкновение Норриса с Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что соперничество Ландо Норриса и Оскара Пиастри по ходу сезона будет лишь обостряться. И что новое столкновение между гонщиками на трассе – это вопрос времени.

«В «Макларене» действительно начинают нервничать. Думаю, именно поэтому в Австрии они продержали Оскара на трассе на пару кругов дольше, чем было нужно – чтобы он потерял немного времени.

Думаю, в целом Ландо в этот раз все равно был быстрее, особенно в начале гонки. Он был быстрее и пытался создать отрыв. Однако затем дошло до того, что в попытках создать этот отрыв Ландо уничтожил шины на своем болиде, и ситуация для команды перестала быть комфортной.

Думаю, столкновение Норриса с Пиастри случится снова. Все закончится тем, что в какой-то момент они все-таки столкнутся друг с другом.

В их соперничестве вопрос в том, действительно ли Оскар настолько непробиваемый, или же он просто ведет себя тихо и хорошо умеет показывать то, что сохраняет спокойствие, на самом деле скрывая свои эмоции? Любого можно сломать, у всех есть чувства, переживания. Так что мне кажется, что если Ландо начнет регулярно побеждать Оскара, мы увидим другую сторону его характера.

Невозможно сохранять такое спокойствие, когда у тебя начинаются проблемы. В данный момент Оскару довольно легко. В последние пару лет он был андердогом, трудности были нормальным явлением, он учился новым вещам. Но теперь, когда он борется за победу в чемпионате, а другой парень будет стремиться опередить его на каждом Гран-при, будет здорово посмотреть за тем, сможет ли Оскар сохранять такое спокойствие и самообладание», – рассказал Монтойя.

Красивая схватка «Макларенов» за победу в Австрии: два смелых налета Пиастри

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Grandprix247
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoХуан-Пабло Монтойя
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Не думаю, что Браун понимает». Лоусон о том, что «Ред Булл» проигрывал бы «Рейсинг Буллз» без Ферстаппена
13 минут назад
«Феррари» протестирует новую заднюю подвеску в рамках съемочного дня в июле
235 минут назад
Ландо Норрис: «Чем большей угрозой является Пиастри, тем лучше для меня»
39 минут назад
«Я уверен в проекте «Уильямса» и в своем выборе». Карлос Сайнс не будет пытаться попасть в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена
755 минут назад
Ральф Шумахер: «Не считаю Хорнера подходящим руководителем для «Ред Булл» в будущем»
158 минут назад
Дэймон Хилл о будущем Ферстаппена: «Мне кажется, есть неплохие шансы на то, что Ферстаппен воссоединится с Ньюи в «Астон Мартин»
1сегодня, 11:59
Тед Кравитц: «Второй болид «Ред Булл» кажется неуправляемым. Если Ферстаппен уйдет, они будут финишировать последними»
1сегодня, 11:46
Тим Мейер выдвинул свою кандидатуру на выборы президента ФИА
1сегодня, 11:18
Хэмилтон в костюме, вдохновленном флагом Великобритании, прибыл на домашний Гран-при
12сегодня, 10:50Фото
Гельмут Марко: «Ферстаппен не подписал и не может подписать контракт с «Мерседесом»
6сегодня, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
вчера, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15