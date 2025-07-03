Премьер Великобритании Стармер встретился с Доменикали, пилотами и руководителями команд «Ф-1» в честь 75-летия чемпионата

Гонщики и боссы «Ф-1» посетили резиденцию премьера Великобритании.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед Гран-при в Сильверстоуне.

На Даунинг-стрит также прибыли гонщики «Уильямса » и «Хааса » Карлос Сайнс , Алекс Албон , Оливер Бермэн и Эстебан Окон, боссы данных команд Джеймс Воулз и Аяо Комацу, а также Флавио Бриаторе («Альпин»), Энди Коуэлл («Астон Мартин»), Джонатан Уитли («Заубер») и Грэм Лоудон («Кадиллак»). Кроме того, встречу посетили управляющий директор «Академии «Ф-1» Сьюзи Вольфф, несколько гонщиц серии и легенды «Ф-1» Джеки Стюарт, Дэймон Хилл, Дженсон Баттон и Мартин Брандл.

Мероприятие было приурочено к 75-летию первой гонки чемпионата, которая прошла в Сильверстоуне в 1950 году.

«Как премьер-министр я очень горжусь тем, что «Формула-1» делает для нашей страны – а это не только технологии, не только инновации, не только деньги для нашей экономики и чистая радость для такого большого количества людей, но и мягкая сила и глобальная репутация Великобритании.

И это очень важно. Это часть бренда Британии», – подчеркнул Стармер.

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Фото: сайт «Формулы-1»