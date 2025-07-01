  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «У «Ред Булл» нет причин волноваться по поводу опций выхода Ферстаппена»
1

Гельмут Марко: «У «Ред Булл» нет причин волноваться по поводу опций выхода Ферстаппена»

Марко заверил, что Ферстаппен не может активировать опцию разрыва с «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал информацию о потенциальном уходе Макса Ферстаппена.

«Полагаю, люди будут использовать эту гонку, чтобы создать ажиотаж.

Но повторюсь: у Ферстаппена контракт до 2028 года. Как и у всех топ-гонщиков, есть опции разрыва, завязанные на результате – но по ситуации на данный момент нет никаких оснований полагать, что контракт не будет отработан», – сообщил Марко после схода пилота на Гран-при Австрии.

Гельмут признал, что не может сходу вспомнить все детали соглашения, однако добавил:

«В данный момент нет причин волноваться по поводу какого бы то ни было выхода».

Ферстаппен останется в «Ред Булл», только если Хорнер будет уволен или ограничен в полномочиях (AMuS)

«Ферстаппен одной ногой в «Мерседесе». Журналист RTL Гернер о вероятном уходе Макса из «Ред Булл» в конце года

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМакс Ферстаппен
logoГельмут Марко
возможные переходы
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при Австрии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Норрис получил 10 из 10 от сайта «Ф-1» за Гран-при Австрии, Бортолето – 2-й, Лоусон – 3-й, Пиастри на равных с Алонсо, Ферстаппен вне топ-10
234 минуты назад
Хуан-Пабло Монтойя: «Почему Ферстаппен был так добр к Антонелли после аварии? Они уже напарники?»
8сегодня, 14:17
«Заубер» объявил об открытии базы в Великобритании
4сегодня, 13:28
Питер Уиндзор: «Ферстаппену нужно выбрать «Астон Мартин» и Ньюи, а не «Мерседес». Зачем переходить к Расселлу, если можно к Строллу?»
14сегодня, 12:52
«Ферстаппен одной ногой в «Мерседесе». Журналист RTL Гернер о вероятном уходе Макса из «Ред Булл» в конце года
32сегодня, 11:16
Квят и Бедрин выступят за «Пенске» на тестах «Формулы E»
6сегодня, 10:36
Apple обсуждает сиквел фильма «Формула-1» (Variety)
27сегодня, 10:26
Журналист Бенсон: «Замена Расселла на Ферстаппена реалистична. Если Вольфф заключит сделку, Антонелли станет напарником Макса в «Мерседесе», вероятно»
4сегодня, 09:49
Тото Вольфф: «Нанял бы Вассера, если бы сам не управлял «Мерседесом». «Феррари» не найти руководителя сильнее»
16сегодня, 09:06
Гран-при Великобритании-2025. Расписание трансляций
1сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
вчера, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2вчера, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото