Гельмут Марко: «У «Ред Булл» нет причин волноваться по поводу опций выхода Ферстаппена»

Марко заверил, что Ферстаппен не может активировать опцию разрыва с «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал информацию о потенциальном уходе Макса Ферстаппена .

«Полагаю, люди будут использовать эту гонку, чтобы создать ажиотаж.

Но повторюсь: у Ферстаппена контракт до 2028 года. Как и у всех топ-гонщиков, есть опции разрыва, завязанные на результате – но по ситуации на данный момент нет никаких оснований полагать, что контракт не будет отработан», – сообщил Марко после схода пилота на Гран-при Австрии .

Гельмут признал, что не может сходу вспомнить все детали соглашения, однако добавил:

«В данный момент нет причин волноваться по поводу какого бы то ни было выхода».

Ферстаппен останется в «Ред Булл», только если Хорнер будет уволен или ограничен в полномочиях (AMuS)

«Ферстаппен одной ногой в «Мерседесе». Журналист RTL Гернер о вероятном уходе Макса из «Ред Булл» в конце года