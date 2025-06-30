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Первые тесты болидов «Ф-1»-2026 пройдут за закрытыми дверями

Перед стартом сезона-2026 с новыми техническими и моторными правилами пилоты проведут 11 дней предсезонных заездов. Первые тесты пройдут в Барселоне (26-30 января), вторые и третьи – в Бахрейне (11-13 и 18-20 февраля).

Первые тесты состоятся за закрытыми дверями. Заезды не будут транслировать, журналисты и фотографы не смогут попасть на трассу в Барселоне. Более того, на трек допустят лишь тех работников команд, которые непосредственно будут заняты работой с машинами, но не сотрудников, отвечающих за социальные сети.

В то же время издание The Race отмечает, что коллективам будет непросто полностью избежать утечек и «шпионских» фото.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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