«Ф-1» подтвердила 11 дней тестов в январе и феврале 2026-го, Гран-при Азербайджана перенесен на субботу

Предсезонные тесты «Ф-1» 2026 года начнутся в январе.

«Формула-1 » и ФИА объявили расписание тестов перед началом нового сезона.

В 2026 году команды начнут работать с новым поколением болидов и моторов.

Пилоты проведут 11 дней предсезонных заездов. Первые тесты пройдут в Барселоне (26-30 января), вторые и третьи – в Бахрейне (11-13 и 18-20 февраля).

Первый этап сезона состоится 6-8 марта в Австралии.

Кроме того, Гран-при Азербайджана перенесен с воскресенья, 27 сентября, на субботу. Уик-энд начнется в четверг, квалификация состоится в пятницу. Это связано с Днем памяти, который отмечают в стране 27 сентября, в день начала Второй Карабахской войны.

Календарь «Ф-1» на сезон-2026: 24 гонки, Мадрид заменит Имолу, Гран-при Монако перенесен на июнь