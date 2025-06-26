Ландо Норрис: «Мы с Пиастри хотим честно бороться друг с другом, действуя на пределе возможностей, но не повторяя того, что случилось в Канаде»

Судьбу титула могут решить ошибки – считает Норрис.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис признал, что на данный момент допускает ошибки чаще своего напарника, и поэтому Оскар Пиастри является фаворитом в борьбе за титул.

При этом Норрис, который извинился перед Пиастри за столкновение на Гран-при Канады , отметил, что и для гонщиков, и для команды важно сохранить хорошие отношения между пилотами, чтобы их соперничество не переросло во вражду.

«В этом сезоне я чаще ошибаюсь, и сейчас нахожусь позади. Это ясно. И я думаю, что между нами идет очень плотная борьба. При этом Оскар в нынешнем сезоне определенно чувствует себя комфортнее, чем я. И тут уж ничего не поделаешь. Мне нужно постараться прибавить, сделать более заметный шаг вперед в сравнении с тем, что было раньше – просто из-за определенных трудностей, которые у нас есть в работе с машиной этого года.

При этом моя работа в том числе заключается в том, чтобы управлять любой машиной, которую мне предоставят. Так что да, это тяжело, и Оскар справляется очень хорошо. И то, что между нами идет столь плотная борьба – это здорово. В том числе для команды. Ведь это открывает возможность для еще одного шага вперед, который недоступен многим другим командам.

Что касается инцидента в Канаде, то обсуждения после случившегося были не самыми приятными. Но ситуацию нужно было обсудить. Мы все знаем, как звучит главное правило, и это не изменится.

К тому же для меня очень важно сохранить то доверие и те отношения, которые возникли у нас с Оскаром. Потому что мы не хотим, чтобы все покатилось в пропасть, как неоднократно происходило с другими командами в прошлом. Мы хотим честно бороться друг с другом, действуя на пределе возможностей, но не повторяя того, что случилось в Канаде», – рассказал Норрис.

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