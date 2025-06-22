Шарль Леклер о шансах на титул: «Феррари» нужно прямо сейчас начать доминировать. Сомневаюсь, что удастся»

Леклер низко оценивает шансы побороться за титул.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что сомневается в возможностях команды навязать соперником борьбу за победу в чемпионате в этом сезоне.

В данный момент Леклер занимает 5-е место в общем зачете, а его отставание от лидирующего Оскара Пиастри составляет 94 очка.

«Думаю, сделать это будет очень трудно. По очкам наше отставание в чемпионате уже достаточно велико. Для этого [завоевания титула] нам нужно прямо сейчас начать доминировать в сезоне.

И я сомневаюсь, что у нас готовятся какие-то обновления болида, которые бы позволили нам думать, что нам это удастся. Но да, в целом наша машина стала работать лучше. И для нашей команды будет лучше идти вперед постепенно, от гонки к гонке, и стараться выжимать максимум с точки зрения результата на каждом Гран-при.

Первая часть сезона обернулась для «Феррари » разочарованием, но мы продолжим стараться, не сбавлять обороты, и тогда посмотрим, куда это нас приведет», – рассказал Леклер.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?