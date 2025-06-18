Пьер Гасли об уходе де Мео из «Рено»: «Нужно будет обсудить происходящее с руководством»

Гасли высказался об уходе де Мео из «Рено».

Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о перестановках в руководстве компании «Рено». Исполнительный директор Лука де Мео принял решение покинуть компанию – скорее всего, менеджер возглавит транснациональную компанию Kering, которой принадлежат бренды Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga и другие.

По словам Гасли, ему нужно обсудить случившееся с Флавио Бриаторе и обдумать свое будущее.

«Во-первых, мне нужно располагать всей необходимой информацией. У меня очень хорошие отношения с Лукой [де Мео], именно он взял меня в команду, и я считаю его весьма вдохновляющим человеком. Так что очевидно, что моя первая реакция была печальной.

Уверен, у него были причины для ухода. И мне кажется, что для нас, как команды – хоть сейчас далеко не все идет так, как хотелось бы, – все равно есть много позитивных моментов, на которых мы можем сконцентрироваться. Ну а для меня важно, чтобы команда не сбавляла обороты при подготовке к сезону-2026, ведь там общая картина и расстановка сил в пелотоне может сильно измениться. И нам не стоит об этом забывать.

Да, нам с руководством нужно встретиться и все обсудить – понять, что это значит для команды и так далее. Хотя, в конечном счете, у каждого из нас есть своя работа, свои задачи, свои роли, и именно на этом нам нужно сосредоточиться. Но да, нам нужно будет обсудить все произошедшее с руководством», – рассказал Гасли.

Исполнительный директор «Рено» де Мео покинет компанию. Менеджер стоял за ребрендингом команды «Ф-1» в «Альпин» и приглашением Бриаторе