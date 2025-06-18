  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Пьер Гасли об уходе де Мео из «Рено»: «Нужно будет обсудить происходящее с руководством»
0

Пьер Гасли об уходе де Мео из «Рено»: «Нужно будет обсудить происходящее с руководством»

Гасли высказался об уходе де Мео из «Рено».

Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о перестановках в руководстве компании «Рено». Исполнительный директор Лука де Мео принял решение покинуть компанию – скорее всего, менеджер возглавит транснациональную компанию Kering, которой принадлежат бренды Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga и другие.

По словам Гасли, ему нужно обсудить случившееся с Флавио Бриаторе и обдумать свое будущее.

«Во-первых, мне нужно располагать всей необходимой информацией. У меня очень хорошие отношения с Лукой [де Мео], именно он взял меня в команду, и я считаю его весьма вдохновляющим человеком. Так что очевидно, что моя первая реакция была печальной.

Уверен, у него были причины для ухода. И мне кажется, что для нас, как команды – хоть сейчас далеко не все идет так, как хотелось бы, – все равно есть много позитивных моментов, на которых мы можем сконцентрироваться. Ну а для меня важно, чтобы команда не сбавляла обороты при подготовке к сезону-2026, ведь там общая картина и расстановка сил в пелотоне может сильно измениться. И нам не стоит об этом забывать.

Да, нам с руководством нужно встретиться и все обсудить – понять, что это значит для команды и так далее. Хотя, в конечном счете, у каждого из нас есть своя работа, свои задачи, свои роли, и именно на этом нам нужно сосредоточиться. Но да, нам нужно будет обсудить все произошедшее с руководством», – рассказал Гасли.

Исполнительный директор «Рено» де Мео покинет компанию. Менеджер стоял за ребрендингом команды «Ф-1» в «Альпин» и приглашением Бриаторе

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoАльпин
logoФлавио Бриаторе
logoРено
logoФормула-1
logoПьер Гасли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «В ближайших гонках хотим улучшить болид «Ред Булл»
1сегодня, 16:54
К «Астон Мартин» присоединился Жиль Вуд – бывший коллега Ньюи по работе в «Ред Булл»
8сегодня, 14:46
Тото Вольфф о серии поломок двигателей «Мерседеса»: «Уверен, мы во всем разберемся»
5сегодня, 13:47
Жак Вильнев: «В целом Норрис был быстрее Пиастри в гонке. Ему нужно взять под контроль свои квалификации»
2сегодня, 12:32
Трасса «Кьялами» получила 1-ю категорию ФИА и теперь официально может принять Гран-при «Формулы-1»
сегодня, 11:24
Хэмилтон не попал на подиум в 10 гонках сезона – это худшая серия в его карьере
33сегодня, 10:52
Ландо Норрис о столкновении с Пиастри: «Я слишком сильно рисковал, особенно учитывая, что борьбу я вел с напарником»
4сегодня, 10:37
Тото Вольфф о прогрессе «Мерседеса» в жарких условиях: «Внесли несколько изменений, сконструировали новую заднюю подвеску»
сегодня, 09:33
Льюис Хэмилтон: «Чувствую себя немного подавленным, когда «Феррари» не борется за самые высокие места»
30сегодня, 08:36
Никита Бедрин вошел в молодежную программу «Пенске» в «Формуле Е»
сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
вчера, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото