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  • К «Астон Мартин» присоединился Жиль Вуд – бывший коллега Ньюи по работе в «Ред Булл»
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К «Астон Мартин» присоединился Жиль Вуд – бывший коллега Ньюи по работе в «Ред Булл»

К «Астон Мартин» присоединился новый инженер.

Управляющему техническому партнеру «Астон Мартин» Эдриану Ньюи удалось уговорить на переход в команду своего бывшего коллегу по техническому штабу «Ред Булл».

Как сообщает The Race, Жиль Вуд займет в «Астон Мартин» должность директора отдела по проведению симуляций и моделированию деталей болида.

Вуд работал вместе с Ньюи в «Ред Булл» во времена чемпионской серии Себастьяна Феттеля. Однако затем Вуд ушел из «Формулы-1» и в последнее время работал в Apple.

Теперь же специалиста удалось уговорить вернуться в «Формулу-1» – и Вуд, предположительно, должен сыграть очень важную роль в улучшении характеристик болида в той области, которую Ньюи в одном из последних интервью называл наиболее слабой стороной «Астон Мартин» в данный момент.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
logoАстон Мартин
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoФормула-1
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