К «Астон Мартин» присоединился Жиль Вуд – бывший коллега Ньюи по работе в «Ред Булл»

К «Астон Мартин» присоединился новый инженер.

Управляющему техническому партнеру «Астон Мартин» Эдриану Ньюи удалось уговорить на переход в команду своего бывшего коллегу по техническому штабу «Ред Булл».

Как сообщает The Race, Жиль Вуд займет в «Астон Мартин» должность директора отдела по проведению симуляций и моделированию деталей болида.

Вуд работал вместе с Ньюи в «Ред Булл» во времена чемпионской серии Себастьяна Феттеля. Однако затем Вуд ушел из «Формулы-1» и в последнее время работал в Apple.

Теперь же специалиста удалось уговорить вернуться в «Формулу-1» – и Вуд, предположительно, должен сыграть очень важную роль в улучшении характеристик болида в той области, которую Ньюи в одном из последних интервью называл наиболее слабой стороной «Астон Мартин » в данный момент.

Лидер «Мерседеса» провоцировал Ферстаппена на дисквал? «Ред Булл» подал протест – но проиграл