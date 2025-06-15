Андреа Стелла: «В гонке картина полностью меняется – вот на чем нужно сосредоточиться»

В «Макларене» оценили итоги субботы в Канаде.

Руководитель «Макларена » прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Канады, где Оскар Пиастри стал третьим, а его напарник Ландо Норрис – седьмым.

«В гонке картина полностью меняется – вот на чем нам нужно сосредоточиться. Думаю, с точки зрения гоночного темпа мы должны чувствовать себя более комфортно. Но посмотрим. Этот уик-энд может свестись к тому, чтобы минимизировать потери», – сказал Стелла .

Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

