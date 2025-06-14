«Макларен» опроверг информацию о заездах Трампа в болиде «Ф-1»
Трамп не сядет за руль машины «Формулы-1», заявили в «Макларене».
В «Макларене» отреагировали на сообщения со ссылкой на французский Canal+: утверждалось, что Дональд Трамп проведет заезды в Остине на следующей неделе за рулем британской машины «Формулы-1».
Команда опровергла слухи. Президент США «не будет пилотировать наш болид», сообщил представитель «Макларена».
В прошлом году политик посетил боксы коллектива из Уокинга на Гран-при Майами. Тогда Ландо Норрис одержал свою первую победу в карьере. По словам пилота, Трамп назвал себя талисманом Ландо.
Ландо Норрис: «Трамп сказал, что он мой талисман. Нельзя не уважать Дональда»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
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