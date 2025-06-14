Гельмут Марко: «В третьей практике «Ред Булл» вернется к предыдущему варианту настроек болида»

Марко оценил выступление команды в первый день уик-энда в Монреале.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Канады, отметив, что пока у команды возникли некоторые трудности с тем, чтобы подобрать оптимальные настройки болида.

«В перерыве между практиками мы провели два небольших изменения в настройках болида, которые оказали весьма сильное негативное влияние на управляемость болида. Так что в третьей практике мы вернемся к предыдущему варианту настроек болида. В целом же ситуация показывает, насколько у нашей машины узкий диапазон рабочих настроек.

При этом темп на длинной дистанции был очень неплохим. Мы ехали более или менее в одном темпе с Пиастри, при этом уровень износа шин держался в разумных значениях. Так что мы ждем квалификацию с оптимизмом. Я считаю, что «Ред Булл» входит в число фаворитов», – рассказал Марко.

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