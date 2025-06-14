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Джеймс Воулз поддержал Вассера: «Меня никогда не огорчали слухи. Но я видел, как они уничтожали людей»

В «Уильямсе» вступились за руководителя «Феррари» Вассера.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз прокомментировал слухи из итальянской прессы о возможной отставке шефа Скудерии Фредерика Вассера. В «Феррари» уже опровергли информацию из СМИ – однако в паддоке ее продолжают обсуждать.

«Я знаю Фреда уже где-то 20 лет или что-то вроде того. Он невероятный лидер. Сегодня вы видите, как он все взваливает на свои плечи – ведь в этом заключается наша работа. Его точка зрения обоснована.

Если говорить обо мне, то меня никогда не огорчали слухи. Но я видел, как они уничтожали людей – всего одна строчка, написанная кем-то, кто мог знать или не знать обо всех подробностях. Это демонстрирует то, насколько велика сила слова – в позитивном и негативном смысле.

Я очень уважаю Фреда и его работу в «Феррари», ведь они конкурентоспособны и продолжают развиваться», – отметил Воулз.

Фредерик Вассер о слухах об уходе: «Полное неуважение к людям в «Феррари». Наверное, это единственный способ существования для таких журналистов»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
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