Ральф Шумахер: «Талантливые инженеры не хотят переходить в «Ред Булл», пока у руля Хорнер. Ферстаппену стоит об этом задуматься»
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер вновь раскритиковал руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера и высказался о перспективах Макса Ферстаппена.
В подкасте немецкого Sky Ральф прокомментировал возможный уход Юки Цуноды из «Ред Булл» в конце 2025 года:
«Может, у него есть что-то общее с Кристианом Хорнером».
Шумахер подробнее высказался о влиянии босса на команду:
«Такова правда: дело не только в том, что важные сотрудники покинули «Ред Булл» из-за Хорнера. Также есть талантливые инженеры, которые не хотят переходить в «Ред Булл» и связывать с командой будущее, пока у руля Хорнер.
Максу Ферстаппену стоит об этом задуматься в свете собственного будущего».
Хорнер может потерять место руководителя «Ред Булл» при отсутствии улучшения результатов (GPBlog)
«Такую глупость я давно не слышал». Хорнер о том, что Ферстаппен врезался в Расселла, чтобы набрать меньше очков и активировать опцию разрыва с «Ред Булл»