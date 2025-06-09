Нико Росберг: «Уверен, Сайнс сможет встать на ноги в «Уильямсе»

Росберг верит в прогресс Сайнса.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о том, как для Карлоса Сайнса складывается его первый сезон в «Уильямсе ».

Росберг признал, что Сайнсу нужно что-то делать с отставанием от Албона, но при этом уверен, что испанец сможет прибавить.

«Старт сезона выдался для Карлоса Сайнса не самым простым. Алекс Албон выступает фантастическим образом. Мы видели проблески великолепной скорости у Карлоса, но он пока не слишком стабилен. К тому же, можно посмотреть на количество набранных очков – Карлос очень сильно отстал от Алекса (у Албона 42 очка, у Сайнса 12).

Для Карлоса это весьма некомфортная ситуация. Но мы знаем, что Карлос отличный гонщик, так что я уверен, что он сможет встать на ноги в этой команде. Думаю, оставшаяся часть сезона пройдет для Сайнса хорошо, хотя надо сказать, что выступления Алекса Албона действительно впечатляют», – рассказал Росберг.

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