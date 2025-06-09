Карлос Сайнс: «Решил сделать ставку на «Уильямс», поскольку именно тут увидел наилучшую возможность построить топ-команду»

Сайнс хочет помочь «Уильямсу» стать топ-командой.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал, что у него есть соображения относительно причин, по которым несколько топ-команд в прошлом году отказались от идеи его приглашения.

Сайнс, который в начале 2024 года узнал о потере места в «Феррари» в пользу Льюиса Хэмилтона, поначалу пробовал заполучить место в «Ред Булл » и «Мерседесе », но в итоге неожиданно подписал контракт с «Уильямсом».

«Я пришел к определенным заключениям. Но не буду о них распространяться. Думаю, люди в «Формуле-1» прекрасно знают причины, по которым были приняты те или иные решения – и мне не нужно объяснять все это, стоя перед микрофоном.

В прошлом году я взял паузу до лета, чтобы понять, есть ли у меня возможность перейти в топ-команду, оценить имеющиеся у меня варианты. Я не хотел ошибиться с выбором, поэтому тщательно все оценивал и анализировал.

В итоге я сказал себе: «Ну, если я могу присоединиться к топ-команде, я помогу построить такую команду». В «Уильямсе » я увидел потенциал создать отличную историю.

Мы очень долго общались с Джеймсом [Воулзом, руководителем «Уильямса»], обсуждая проект, который был у него в голове, и в итоге я решил сделать ставку на «Уильямс», поскольку именно тут я увидел наилучшую возможность построить топ-команду.

С момента моего перехода в «Уильямс» прошло шесть месяцев, и сейчас я убежден даже больше, чем в тот момент, когда подписывал контракт. Мы все работаем с максимальной выкладкой, чтобы достичь этой цели», – рассказал Сайнс.

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