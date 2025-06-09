Феттель прошел образовательную программу в Гарвардской школе бизнеса
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель решил заняться образованием.
37-летний экс-гонщик успешно завершил программу «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорте» в Гарвардской школе бизнеса.
Феттель покинул «Ф-1» в конце 2022 года.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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