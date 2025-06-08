WRC. Ожье в 5-й раз выиграл Ралли Сардинии – и побил рекорд Леба
Восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьян Ожье, выступающий за «Тойоту», одержал уверенную победу, благодаря отлично проведенному последнему дню сумев опередить Отта Тянака на 7,9 секунды. Третьим финишировал Калле Рованпера – его отставание от лидера составило уже более 50 секунд.
Для Ожье победа на Ралли Сардинии стала уже пятой в карьере – и по количеству первых мест на данном этапе он обошел легенду WRC Себастьяна Леба.
В общем зачете Ожье, который в этом сезоне выступает не на всех этапах (на данный момент пропустил Ралли Швеции и Ралли Кении), занимает второе место со 114 очками. Лидирует в чемпионате еще один пилот «Тойоты» Элфин Эванс – на его счету 133 очка.
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