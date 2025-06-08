WRC. Ожье в 5-й раз выиграл Ралли Сардинии – и побил рекорд Леба

Ожье выиграл Ралли Сардинии.

Восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьян Ожье , выступающий за «Тойоту », одержал уверенную победу, благодаря отлично проведенному последнему дню сумев опередить Отта Тянака на 7,9 секунды. Третьим финишировал Калле Рованпера – его отставание от лидера составило уже более 50 секунд.

Для Ожье победа на Ралли Сардинии стала уже пятой в карьере – и по количеству первых мест на данном этапе он обошел легенду WRC Себастьяна Леба.

В общем зачете Ожье, который в этом сезоне выступает не на всех этапах (на данный момент пропустил Ралли Швеции и Ралли Кении), занимает второе место со 114 очками. Лидирует в чемпионате еще один пилот «Тойоты» Элфин Эванс – на его счету 133 очка.

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