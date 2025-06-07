Келли Пике о семье с пилотом «Ф-1»: «Я дышу автоспортом, но это не было запланировано – просто судьба. Случались отношения с мужчинами не из этой сферы»

Пике высказалась об отношениях с Ферстаппеном.

Келли Пике , дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Келли Пике и подруга четырехкратного обладателя титула Макса Ферстаппена , поделилась мыслями о гоночной семье.

У Пике и Ферстаппена в этом году родилась дочь Лили, также у Келли есть ребенок от отношений с экс-пилотом «Ф-1» Даниилом Квятом .

«Я дышу автоспортом. Для меня это естественно. В итоге я создала семью с пилотом «Ф-1». Ну, мы еще не поженились, но создали семью.

Конечно, это не было запланировано. У меня случались отношения с мужчинами не из этой сферы. Просто судьба», – заявила бразильянка в интервью TVI.

«Я думаю о генах этого ребенка. Невероятно – Ферстаппен и Пике». У Макса – дочка!