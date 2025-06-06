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Джеймс Эллисон о поломке болида Антонелли: «Пока не знаем точной причины, двигатель сразу отправили в моторное подразделение «Мерседеса»

Эллисон высказался о поломке двигателя на болиде Антонелли.

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, что команда продолжает работу и выяснит причину поломки двигателя на болиде Андреа Кими Антонелли на Гран-при Испании.

При этом если на Гран-при Канады на болид Антонелли установят новый двигатель, итальянец уже третьи по счету ДВС, турбину, и генераторы MGU-K и MGU-H. При этом в сезоне гонщику разрешается использовать не более четырех данных компонентов. После каждого случая перерасхода следует штраф в виде потери минимум 5 позиций на стартовой решетке.

«Пока мы не знаем, что именно отказало в силовой установке. Двигатель был сразу отправлен в наше моторное подразделение в Бриксуорте. Инженеры разберут его на составляющие, выяснят, какой именно узел вышел из строя, выработают рекомендации для работы с двигателями из общего пула – причем не только для команды «Мерседес», но и для наших клиентов. И, я надеюсь, повторения подобных неполадок мы в этом сезоне не увидим.

Ситуация с доступным количеством двигателей в общем пуле оказывает на команду некоторое давление. Мы можем установить совершенно новый двигатель [на болид Антонелли] на следующем Гран-при и не получить никаких штрафов, поскольку пока не достигли предельно допустимого количества моторов, разрешенных к использованию по ходу сезона.

Однако с учетом того, что позади осталась лишь треть сезона – ну, чуть больше, – в данной ситуации нагрузка на команду в оставшихся гонках сезона увеличится. Так что мы будем думать, как наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Но да, когда двигатель выпадает из рабочего пула до того, как вырабатывает свой ресурс – это всегда неприятно», – рассказал Эллисон.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» после трети сезона? Суперкоротко!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Джеймс Эллисон
Гран-при Испании
logoМерседес
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
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