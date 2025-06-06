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Дэвид Крофт: «В паддоке ходят разговоры, что Имола сохранит место в календаре «Ф-1» и у нас будет 25 Гран-при»

Крофт допустил сохранение Имолой места в «Ф-1».

Гран-при Эмилии-Романьи, который проводится на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле, как считается, потерял место в календаре «Формулы-1» и не будет проводиться со следующего сезона.

При этом комментатор «Формулы-1» Дэвид Крофт рассказал, что в паддоке допускают проведение гонки в Имоле и в следующем сезоне, и что в чемпионате будет 25 гонок.

Вопросы возникают и к вероятности проведения Гран-при Испании на новой трассе в Мадриде, поскольку организаторы могут не успеть подготовить автодром.

«У этапа в Мадриде есть контракт на следующий сезон, но вопрос в том – а там вообще начали строить трассу? Они укладываются в график? Было бы глупо окончательно избавляться от этапа в Барселоне, учитывая, что уже сделали организаторы. И что будет в 2027 году?

Мы все полагаем, что это была последняя гонка в Имоле, но в паддоке ходят разговоры о 25-м Гран-при, что этап в Имоле сохранит место в календаре, и что у нас все-таки будет 25 Гран-при, а не 24.

«Формула-1» уже должна была опубликовать календарь на следующий сезон. На дворе уже июнь. В то время как календарь на следующий сезон обычно публикуется на второй неделе мая. Но мы все еще его ждем. Так что в нем возможны изменения», – рассказал Крофт.

«Он повел себя как таксист, сошедший с ума в пробке». «Ф-1» бурлит после маневров Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Гран-при Эмилии-Романьи
logoФормула-1
Гран-при Испании
Имола
Дэвид Крофт
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