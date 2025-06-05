Кобаяси провел тесты за «Хаас», вернувшись за руль болида «Ф-1» спустя 11 лет

Камуи Кобаяси сел за руль «Хааса » 2023 года VF-23 на тестах.

Японский гонщик опробовал болид на тестах, которые прошли на французской трассе «Поль Рикар».

Кобаяси впервые пилотировал машину «Формулы-1» с момента ухода из чемпионата в 2014-м.

После «Ф-1» Камуи стал двукратным чемпионом мира по гонкам на выносливость и выиграл «24 часа Ле-Мана» за «Тойоту» в 2021-м.

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Фото: соцсети команды «Хаас»