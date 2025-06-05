Кобаяси провел тесты за «Хаас», вернувшись за руль болида «Ф-1» спустя 11 лет
Камуи Кобаяси сел за руль «Хааса» 2023 года VF-23 на тестах.
Японский гонщик опробовал болид на тестах, которые прошли на французской трассе «Поль Рикар».
Кобаяси впервые пилотировал машину «Формулы-1» с момента ухода из чемпионата в 2014-м.
После «Ф-1» Камуи стал двукратным чемпионом мира по гонкам на выносливость и выиграл «24 часа Ле-Мана» за «Тойоту» в 2021-м.
Что случилось на Гран-при Испании: как гениальный поход «Ред Булл» за победой превратился в грубость и 10-е место
Фото: соцсети команды «Хаас»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости