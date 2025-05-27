Питер Уиндзор об Аджаре: «Словно Ферстаппен за рулем. Шансы на замену Цуноды в 2025-м высокие»

Уиндзор допустил скорую замену Цуноды на Аджара.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор сообщил, что пилотаж Изака Аджара за рулем «Рейсинг Буллз» на Гран-при Монако напомнил ему о лидере «Ред Булл» Максе Ферстаппене .

«Он выступает блестяще, превосходно. В субботу я даже сравнивал двух пилотов, Лоусона и Аджара, когда они проезжали шикану у бассейна на быстрых попытках. У Лоусона видно, что задняя часть немного срывается, много искр, но при этом идеальный контроль болида.

Если же говорить об Аджаре, словно Макс за рулем. Практически по прямой, то же количество искр, просто прекрасное, действительно прекрасное позиционирование болида. Он по-настоящему хорош.

Юки Цунода , похоже, не справляется с управлением второй машины «Ред Булл». Это тот самый большой шанс. И это «Ред Булл», не «Рейсинг Буллз ». Ставки слишком высоки, и ему тяжело», – отметил эксперт в подкасте Cameron CC.

Уиндзор также высказался о шансах Аджара заменить Цуноду до конца сезона-2025:

«Они довольно высокие. Полагаю, «Ред Булл » смотрит на него и думает: да, надо перевести Аджара в главную команду».

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