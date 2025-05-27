  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Питер Уиндзор об Аджаре: «Словно Ферстаппен за рулем. Шансы на замену Цуноды в 2025-м высокие»
10

Питер Уиндзор об Аджаре: «Словно Ферстаппен за рулем. Шансы на замену Цуноды в 2025-м высокие»

Уиндзор допустил скорую замену Цуноды на Аджара.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор сообщил, что пилотаж Изака Аджара за рулем «Рейсинг Буллз» на Гран-при Монако напомнил ему о лидере «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Он выступает блестяще, превосходно. В субботу я даже сравнивал двух пилотов, Лоусона и Аджара, когда они проезжали шикану у бассейна на быстрых попытках. У Лоусона видно, что задняя часть немного срывается, много искр, но при этом идеальный контроль болида.

Если же говорить об Аджаре, словно Макс за рулем. Практически по прямой, то же количество искр, просто прекрасное, действительно прекрасное позиционирование болида. Он по-настоящему хорош.

Юки Цунода, похоже, не справляется с управлением второй машины «Ред Булл». Это тот самый большой шанс. И это «Ред Булл», не «Рейсинг Буллз». Ставки слишком высоки, и ему тяжело», – отметил эксперт в подкасте Cameron CC.

Уиндзор также высказался о шансах Аджара заменить Цуноду до конца сезона-2025:

«Они довольно высокие. Полагаю, «Ред Булл» смотрит на него и думает: да, надо перевести Аджара в главную команду».

Аджар и Лоусон показали свои лучшие результаты в «Ф-1» – 6-е и 8-е места в Монако

Норрис, Леклер и Аджар – лучшие пилоты Гран-при Монако по версии The Race, Алонсо опередил Ферстаппена и Пиастри, Антонелли – 19-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoИзак Аджар
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛиам Лоусон
logoРед Булл
logoЮки Цунода
возможные переходы
logoРейсинг Буллз
Питер Уиндзор
Гран-при Монако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фернандо Алонсо: «Гран-при Монако всегда был таким. Не думаю, что нужно что-то менять»
24 минуты назад
Джордж Расселл об обгоне Албона за счет срезки шиканы: «Я просто устал наблюдать за Алексом, который ехал со скоростью моей бабушки»
сегодня, 15:08
Ландо Норрис: «Ферстаппен еще может выиграть. Если вы думаете, что на титул претендуем только мы с Пиастри – это глупость»
5сегодня, 14:33
Фернандо Алонсо: «Этап в Барселоне чуть больше скажет нам об эффективности обновленного болида «Астон Мартин»
сегодня, 14:12
«Альпин» представила белые комбинезоны в честь 70-летия бренда
1сегодня, 14:06Фото
Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026-м, если будет в топ-4 в конце июня. Макс почти гарантировал место выше Леклера (It.motorsport)
5сегодня, 13:52
Алекс Албон об ужине с Расселлом: «Джордж заказал самое дорогое блюдо, я заплатил – как и должен был»
4сегодня, 13:14
36 членов ФИА поддержали бен Сулайема: «Поистине выдающийся прорыв за 4 года, но это слишком короткий срок для всех амбициозных реформ»
5сегодня, 12:47
Эстебан Окон: «Мне Гран-при Монако нравится и так, стоит вернуться к одному пит-стопу»
1сегодня, 12:33
Лиам Лоусон о тактике сдерживания на Гран-при Монако: «Мы не делали ничего запрещенного»
сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
226 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото
FEDUK выступит на фестивале «Мото Драйв 2025»
13 мая, 10:04Фото