Пиастри стал третьим австралийцем с 5 победами в Гран-при по ходу сезона «Ф-1»

Пиастри догнал двух австралийцев по количеству побед за сезон.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри , выиграв Гран-при Испании , одержал пятую победу по ходу нынешнего сезона.

Всего двум австралийским гонщикам до него удавалось покорить подобное достижение – в 1960 году это сделал Джек Брэбэм , а в 1980 году – Алан Джонс. Оба сезона закончились для соотечественников Пиастри завоеванием титула,

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