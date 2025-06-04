Пиастри стал третьим австралийцем с 5 победами в Гран-при по ходу сезона «Ф-1»
Пиастри догнал двух австралийцев по количеству побед за сезон.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, выиграв Гран-при Испании, одержал пятую победу по ходу нынешнего сезона.
Всего двум австралийским гонщикам до него удавалось покорить подобное достижение – в 1960 году это сделал Джек Брэбэм, а в 1980 году – Алан Джонс. Оба сезона закончились для соотечественников Пиастри завоеванием титула,
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
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