Пиастри – лучший пилот Гран-при Испании по версии сайта «Ф-1», Хюлькенберг – 2-й, Леклер на равных с Аджаром, Ферстаппен не попал в топ-10 и потерял лидерство по оценке за сезон
После каждого уик-энда пять экспертов официального портала «Формулы-1» выставляют гонщикам оценки по десятибалльной шкале с учетом выступлений по ходу всего этапа, средний показатель идет в рейтинг.
Первую строчку занял победитель Гран-при Испании Оскар Пиастри из «Макларена», пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг уступил австралийцу 0,2 балла, а третью строчку разделили Шарль Леклер («Феррари») и Изак Аджар («Рейсинг Буллз»).
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, занявший десятое место после штрафа, не попал в топ-10 рейтинга.
Рейтинг гонщиков на Гран-при Испании (сайт «Формулы-1»)
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 9,6
2. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 9,4
3-4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,6
3-4. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 8,6
5. Ландо Норрис («Макларен») – 8,2
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,8
7-8. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,6
7-8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,6
9. Габриэль Бортолето («Заубер») – 7,2
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 6,2
Пиастри стал лидером по среднему баллу за 2025 год, опередив Ферстаппена, его напарник Ландо Норрис поднялся на третью строчку, Леклер делит четвертое место с пилотом «Уильямса» Алексом Албоном.
Средняя оценка за сезон-2025 (сайт «Формулы-1»)
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,7
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,3
3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,1
4-5. Алекс Албон («Уильямс») – 8
4-5. Шарль Леклер («Феррари») – 8
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8
7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,8
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 6,9
9-10. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,8
9-10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 6,8
Пиастри, Расселл и Гасли – лучшие пилоты Гран-при Испании по версии The Race, Хэмилтон – 9-й, Ферстаппен – последний
Ферстаппен получил 1 из 10 от RaceFans и признан худшим пилотом Гран-при Испании: «Все еще не способен контролировать свой характер»