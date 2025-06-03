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  • Пиастри – лучший пилот Гран-при Испании по версии сайта «Ф-1», Хюлькенберг – 2-й, Леклер на равных с Аджаром, Ферстаппен не попал в топ-10 и потерял лидерство по оценке за сезон
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Пиастри – лучший пилот Гран-при Испании по версии сайта «Ф-1», Хюлькенберг – 2-й, Леклер на равных с Аджаром, Ферстаппен не попал в топ-10 и потерял лидерство по оценке за сезон

Пиастри возглавил рейтинг «Ф-1» в Барселоне, Ферстаппен провалился.

После каждого уик-энда пять экспертов официального портала «Формулы-1» выставляют гонщикам оценки по десятибалльной шкале с учетом выступлений по ходу всего этапа, средний показатель идет в рейтинг.

Первую строчку занял победитель Гран-при Испании Оскар Пиастри из «Макларена», пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг уступил австралийцу 0,2 балла, а третью строчку разделили Шарль Леклер («Феррари») и Изак Аджар («Рейсинг Буллз»).

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, занявший десятое место после штрафа, не попал в топ-10 рейтинга.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Испании (сайт «Формулы-1»)

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 9,6

2. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 9,4

3-4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,6

3-4. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 8,6

5. Ландо Норрис («Макларен») – 8,2

6. Фернандо АлонсоАстон Мартин») – 7,8

7-8. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,6

7-8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,6

9. Габриэль Бортолето («Заубер») – 7,2

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 6,2

Пиастри стал лидером по среднему баллу за 2025 год, опередив Ферстаппена, его напарник Ландо Норрис поднялся на третью строчку, Леклер делит четвертое место с пилотом «Уильямса» Алексом Албоном.

Средняя оценка за сезон-2025 (сайт «Формулы-1»)

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,7

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,3

3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,1

4-5. Алекс Албон («Уильямс») – 8

4-5. Шарль Леклер («Феррари») – 8

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,8

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 6,9

9-10. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,8

9-10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 6,8

Пиастри, Расселл и Гасли – лучшие пилоты Гран-при Испании по версии The Race, Хэмилтон – 9-й, Ферстаппен – последний

Ферстаппен получил 1 из 10 от RaceFans и признан худшим пилотом Гран-при Испании: «Все еще не способен контролировать свой характер»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoМерседес
logoШарль Леклер
logoДжордж Расселл
logoЛиам Лоусон
logoОскар Пиастри
logoФернандо Алонсо
logoАндреа Кими Антонелли
logoПьер Гасли
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