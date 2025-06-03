Гельмут Марко: «Ферстаппен мог сдержать Леклера в борьбе за 3-е место, оставшись на трассе или даже перейдя на старый «софт»

В «Ред Булл» признали, что Ферстаппен мог завоевать подиум в Барселоне.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко в эфире ServusTV проанализировал решение позвать Макса Ферстаппена на пит-стоп за машиной безопасности и поставить пилоту свежий «хард» на Гран-при Испании .

Ферстаппен стал десятым после штрафа. По словам Марко, Макс мог финишировать третьим.

– Мы начали гонку со стратегией с двумя пит-стопами, но после десяти кругов поняли, что шины деградируют, и мы не поспеваем за «Маклареном ».

– Получается, блестящая идея с переходом на три пит-стопа не была запланирована заранее?

– Мы поменяли стратегию, поскольку новых шин все еще было достаточно. Решение оказалось абсолютно верным: после третьего пит-стопа мы ехали всего лишь в секунде от Ландо Норриса на новых шинах. До этого момента все шло гладко.

– Затем понадобился выезд машины безопасности из-за «Мерседеса» Антонелли, на котором сломался мотор…

– Она появилась с худший момент из возможных. У нас оставался лишь один свежий комплект «харда» и один «софт», на котором проехали семь кругов. Ошибкой – а это была ошибка – стал выбор «харда». Другим вариантом было остаться на трассе.

– Как это поменяло исход гонки?

– Два «Макларена» нас бы обогнали, но мы могли бы сдержать Леклера. Или даже лучше – мы могли использовать тот «софт», на котором уже проехали семь кругов. Но мы предполагали, что у соперников с новыми покрышками будет один или два круга, когда они станут существенно быстрее.

В реальности же период сэйфти-кара продлился очень долго, а затем Пиастри, весьма сообразительный пилот, ехал очень медленно за машиной безопасности. Чем медленнее темп, тем сильнее падает температура шин. «Хард» просто был слишком медленным и не прогревался.

– Макс начал жаловаться по радио, как только увидел белые шины.

– Объяснение состояло в том, что это был единственный свежий комплект. Но обоснование оказалось неверным: мы предполагали, что новые шины автоматически будут лучше использованных.

– В конечном счете чья это вина?

– Это было командное решение. Оно основывалось на доступной информации и было принято коллективно.

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